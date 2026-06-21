العطل الرسمية لهذا الأسبوع

وقال في بيان صدر امس وورد لـ ، ان " يقرر تعطيل الدوام الرسمي في الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة، يوم الخميس الموافق 25 حزيران الجاري".وأضاف ان ذلك جاء "تزامنًا مع إحياء العاشر من محرم الحرام، ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام".كما اعلن "تعطيل الدوام الرسمي يوم الثلاثاء المقبل بذكرى استشهاد الإمام أبي الفضل (عليه السلام)".