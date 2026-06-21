انتشال جثة شاب من نهر الفرات في الأنبار

أفاد مصدر أمني، مساء الأحد، بانتشال جثة شاب من في .

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وقال المصدر في حديث لـ ، "تمكنت فرق غواصي هيت بالتعاون مع الشرطة النهرية في هيت من انتشال جثة شاب بعد نحو نصف ساعة من عمليات البحث في بناحية ".

وأضاف المصدر أن "فرق الإنقاذ والغواصين شاركوا في عمليات البحث فور تلقي بلاغ الغرق قبل أن تتمكن من العثور على الجثة وانتشالها".