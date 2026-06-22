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المنافذ الحدودية تباشر بتدوير المنتسبين وتسلم السونارات إلى الكمارك خلال 48 ساعة
محليات
2026-06-22 | 03:51
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
261 شوهد
السومرية نيوز
ـ محلي
أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الإثنين، المباشرة بتدوير كوادرها العاملين في المنافذ الحدودية والبالغ عددهم (1905) ضباط وموظفين خلال 48 ساعة، وتسليم أجهزة السونار إلى
الهيئة العامة للجمارك
، استناداً إلى توجيهات رئيس
مجلس الوزراء.
وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز أنه "استنادا لتوجيهات رئيس
مجلس الوزراء
والمتضمن (تدوير كافة العاملين في المنافذ الحدودية) باشرت هيئة المنافذ الحدودية بتدوير كافة كوادرها العاملين في المنافذ الحدودية والبالغ عددهم (1905) ضابط وموظف ومنتسب وخلال 48 ساعة، من خلال تدويرهم على كافة المنافذ الجوية والبحرية والبرية وانطلاقا من التوجيهات سيتم متابعة قيام باقي الدوائر العاملة في المنافذ من هم على وازارت واجهزة وهيأت أخرى من تدوير منسوبيهم وخلال السقف المحدد للتنفيذ".
واردفت، أن "الهيئة باشرت بتسليم السونارات إلى
الجمارك
بموجب مستندات تسليم اصولية بين مديريات المنافذ والمراكز
الجمركية
استنادا لتوجيه
رئيس الوزراء
لكون الجمارك هي الجهة المستفيدة من ايرادات السونارات مما يمكنها من إدامة هذه الأجهزة".
وتابعت، أن "ذلك جاء من اجل تعزيز المنافذ المستحدثة مؤخرا بالموارد البشرية وهي (منافذ
ربيعة
والوليد ومطار الموصل) وتنفيذا لموافقة القائد العام للقوات المسلحة على مقترح رئيس هياة المنافذ الحدودية بسحب مفارز المنافذ من سيطرات
اقليم كردستان
، حيث تم التسليم الأصولي لإدارة هذه السيطرات إلى جهاز الامن الوطني وفق محاضر مشتركة تم توقيعها من قبل ضباطنا مع كوادر الجهاز".
ولفتت إلى أن "هذه الإجراءات التنظيمية التي تتخذها الحكومة تأتي من اجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وضبط المنافذ والإيرادات المتحققة"، مؤكدة أن "الهيئة مستمرة في ممارسة دورها الرقابي والإشرافي على جميع الدوائر العاملة بالمنافذ وفق القانون من اجل تنسيق الأدوار والتكامل بين الجهات الحكومية العاملة في المنافذ وفق مساحات واختصاص عمل كل جهة".
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