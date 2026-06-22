استغراب شعبي وسياسي من بيان وزارة الثقافة لتبرير موقف نائب في البرلمان



ـ محلي



أثار البيان الصادر عن استغراباً شعبياً وسياسياً، بعد أن بدا وكأنه يتجه نحو تبني موقف دفاعي لصالح شخصية سياسية، النائبة في غلاب عن حزب تقدم، في وقت يُفترض أن تضطلع الوزارة بدورها الثقافي والمؤسسي بعيداً عن التجاذبات والمواقف السياسية.





ويرى مراقبون للشأن السياسي أن استخدام مؤسسة حكومية بحجم لإصدار بيانات ذات طابع تبريري نيابة عن جهات أخرى يثير تساؤلات حول طبيعة عملها وحدود صلاحياتها.



ووجهوا دعوة الى رئيس بضرورة مراجعة آلية إصدار مثل هذه البيانات، ومحاسبة الجهات التي تقف خلف صياغتها، بما يضمن الحفاظ على هيبة مؤسسات الدولة واستقلالها عن أي اصطفافات سياسية. ويرى مراقبون للشأن السياسي أن استخدام مؤسسة حكومية بحجم لإصدار بيانات ذات طابع تبريري نيابة عن جهات أخرى يثير تساؤلات حول طبيعة عملها وحدود صلاحياتها.ووجهوا دعوة الى رئيس بضرورة مراجعة آلية إصدار مثل هذه البيانات، ومحاسبة الجهات التي تقف خلف صياغتها، بما يضمن الحفاظ على هيبة مؤسسات الدولة واستقلالها عن أي اصطفافات سياسية.