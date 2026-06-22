تغييرات جديدة في شركة توزيع كهرباء الوسط (وثيقة)

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تستمر وزارة الكهرباء، اليوم الاثنين، بإجراء عدة تغييرات في المناصب داخل كهرباء الوسط.





وأظهرت وثيقة رسمية صادرة عن الوزارة أنه تم إنهاء تكليف لشؤون التوزيع طارق ، وتكليف عبد الله عبد بديلاً عنه. نص الوثيقة ادناه: