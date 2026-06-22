محافظتا واسط وميسان تحددان مواعيد العطل الرسمية لهذا الأسبوع

تفاصيل العطلة:: تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليومي الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع.: تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليومي الثلاثاء والأربعاء من هذا الأسبوع.وقرر ، السبت الماضي، تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل.