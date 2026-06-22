محافظ البنك المركزي الجديد نزار ناصر يباشر مهامه

وذكر للبنك المركزي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "المحافظ أجرى جولة ميدانية شملت مختلف مكاتب وتشكيلات للاطلاع على سير العمل والوقوف على طبيعة المهام والواجبات التي تنفذها الأقسام والمديريات المختلفة".ودعا ناصر، الى "أهمية مواصلة العمل المؤسسي وتعزيز كفاءة الأداء بما يسهم في تحقيق أهداف البنك المركزي العراقي وترسيخ الاستقرار المالي والنقدي، مثمناً الجهود التي بُذلت خلال المرحلة السابقة بقيادة معالي المحافظ السابق السيد ، وما تحقق من إنجازات أسهمت في تطوير القطاع المصرفي وتعزيز متانة ".