الديوانية تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء

وذكر بيان للمجلس، انه "قرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء السابع من محرم الحرام بذكرى استشهاد الامام ابا الفضل عليه السلام".وأشار الى انه "يكون دوام الدوائر الخدمية بنسبة 50%".