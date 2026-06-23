حريق كبير في بغداد والدفاع المدني يستنفر

وقال المصدر لـ ، ان "فرق الدفاع المدني تجري اعمال تبريد لحريق اندلع في الطابق الرابع من بناية تجارية ادى الى توسع النيران الى سطح البناية ما اسفر عن احتراق مولدات عدد 2 مع خزين لمادة الكاز 5000 لتر وانقاذ 6 اشخاص، اربعة عراقيين واثنين اجانب ضمن منطقة ببغداد".واضاف انه "بحسب راي خبير الادلة وجود عطب في بورد الكهرباء ادى الى اشتعال النيران".