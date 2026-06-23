مجلس بغداد: مياه دجلة ملوثة بنسبة 90% وغير صالحة للاستهلاك البشري

وقال نائب رئيس هيئة خدمات في المجلس علي ، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، أن "مياه نهر ملوثة بنسبة 80 إلى 90 بالمئة، وهي غير صالحة للاستخدام البشري، ما يهدد حياة عشرة ملايين مواطن يستخدمون مياهه لأغراض شتى أولها الشرب، مشدداً في الوقت ذاته أنها لا تصلح أيضاً لري الحيوانات أو لسقي المزروعات."وأشار إلى "إطلاق الهيئة وبالتنسيق مع بقية لجان المجلس، حملة موسعة تتضمن اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لإيقاف التلوث مع مخاطبة الجهات المعنية بهذا الشأن، مؤكداً أنه يتم يومياً، طرح خمسة آلاف م3 من مياه الصرف الصحي الملوثة مباشرة إلى نهر دجلة، من خلال تسعة منافذ لا تحوي أي محطات للتصفية مع انعدام لأي رقابة من الجهات المعنية".وذكر أن "من الأسباب الأخرى لتلوث نهر دجلة، رمي مخلفات المستشفيات لاسيما مدينة الطب فيه، منوهاً بان اللجنة خاطبت المستشفى رسمياً لإنشاء مطامر صحية لمخلفاتها، لاسيما أن هناك قطعة أرض قريبة من المستشفى، يمكن استغلالها لهذا الغرض، بعد أخذ الموافقات الأصولية".