النزاهة تضبط 12 متهماً بحيازة وإنجاز معاملات خلافاً للقانون بذي قار

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "فريقاً مُؤلفاً في ، انتقل إلى مُديريَّات بلديَّة الناصريَّة والضريبة والتسجيل العقاريّ / الثانية في المحافظة، وتمكَّن من ضبط مُوظَّفين اثنين في مُديريَّة بلديَّة الناصريَّة؛ على خلفيَّة قيامهم بتمشية معاملاتٍ خلافاً للقانون، مُبيّنةً أنَّه تمَّ ضبط (10) مُتَّهمين بتعقيب المُعاملات في المُديريَّات المذكورة".وأضافت ان "المُتَّهمين كانوا يقومون بتعقيب المُعاملات دون تخويلٍ أو وكالةٍ رسميَّة تُخوّلهم القيام بذلك، كما تمَّ ضبط مُعاملاتٍ بحوزتهم يقومون بتعقيبها"، مُبيّنةً أنَّه "تمَّ تنظيم محاضر أصوليَّة، وعرضها أمام أنظار المُختصّ بقضايا النزاهة في ؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة بحقّهم".