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النزاهة تضبط 12 متهماً بحيازة وإنجاز معاملات خلافاً للقانون بذي قار
محليات
2026-06-23 | 04:08
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
5 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
أعلنت
هيئة النزاهة
الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ (4) عمليَّات ضبطٍ في عددٍ من
دوائر محافظة ذي قار
تمَّ خلالها ضبط (12) مُتَّهماً، بينهم مُوظَّفان اثنان، لقيامهم بحيازة مُعاملاتٍ وإنجازها خلافاً للقانون.
وقالت الهيئة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، ان "فريقاً مُؤلفاً في
مكتب تحقيق ذي قار
، انتقل إلى مُديريَّات بلديَّة الناصريَّة والضريبة والتسجيل العقاريّ / الثانية في المحافظة، وتمكَّن من ضبط مُوظَّفين اثنين في مُديريَّة بلديَّة الناصريَّة؛ على خلفيَّة قيامهم بتمشية معاملاتٍ خلافاً للقانون، مُبيّنةً أنَّه تمَّ ضبط (10) مُتَّهمين بتعقيب المُعاملات في المُديريَّات المذكورة".
وأضافت ان "المُتَّهمين كانوا يقومون بتعقيب المُعاملات دون تخويلٍ أو وكالةٍ رسميَّة تُخوّلهم القيام بذلك، كما تمَّ ضبط مُعاملاتٍ بحوزتهم يقومون بتعقيبها"، مُبيّنةً أنَّه "تمَّ تنظيم محاضر أصوليَّة، وعرضها أمام أنظار
قاضي التحقيق
المُختصّ بقضايا النزاهة في
ذي قار
؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة بحقّهم".
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