إطلاق رواتب هذه الفئة لشهر حزيران

وقالت رئيس هيئة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بالوزارة ذكرى في بيان ورد لـ ، إن "الهيئة أكملت جميع الإجراءات الفنية والإدارية والمالية الخاصة بإطلاق الرواتب، مبينةً أن عدد المستفيدين المشمولين بالصرف بلغ أكثر من (378,330) مستفيداً، بمبلغ إجمالي يزيد على (66) ملياراً و(884) مليون دينار".وأضافت أن "الهيئة تواصل جهودها لضمان انتظام صرف المستحقات المالية للمشمولين وفق السياقات المعتمدة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المعيشي للأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة وعائلاتهم"، داعية المستفيدين إلى "مراجعة منافذ الدفع الإلكتروني المعتمدة لاستلام رواتبهم بعد استكمال إجراءات الصرف ووصول الإشعارات من المصارف المعنية".