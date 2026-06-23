التربية تحدد موعد اعلان نتائج الثالث متوسط

وقال المتحدث باسم الوزارة في بيان ورد لـ ، ان "عمليات التصحيح والتدقيق لدفاتر امتحانات الثالث المتوسط، ما زالت مُستمرّة في مراكز الفحص التابعة للجنة الدائمة للامتحانات، ولم تكتمل بشكل نهائي حتى الآن".وأضاف "من المُؤمل استكمال الإجراءات الفنية كافة وإعلان النتائج خلال الأسبوع المقبل".