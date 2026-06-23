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في قضية دولية.. العراق ينجو من دفع 53 مليون دولار لشركات أردنية
محليات
2026-06-23 | 06:26
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
632 شوهد
السومرية نيوز
ـ محلي
أعلنت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، كسب دعوى قضائية تُجنب
العراق
دفع 53 مليون دولار لشركات أردنية.
وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "قرار الحكم النهائي من
المحكمة الاتحادية العليا
الأمريكية برد الدعوى المقامة من قبل شركة اردنية ضد عدد من الشركات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، والتي تضمنت مطالبات مالية بلغت قيمتها 53 مليون دولار أمريكي.
واردفت: "القرار القضائي يعد حكماً قطعياً، وسيجنب
الحكومة العراقية
دفع المبلغ المطالب به، في إنجاز قانوني يعكس نجاح الجهود المبذولة للدفاع عن مصالح الدولة وحماية المال العام".
وأشارت إلى أن "هذا الحكم يؤكد سلامة الموقف القانوني للعراق وكفاءة المتابعة القانونية التي أسفرت عن حسم الدعوى لصالح
الدولة العراقية
، بما يحفظ حقوقها ويصون مواردها المالية".
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