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الداخلية تعلن ضبط 77 متهماً من المضاربين والمتلاعبين بسعر صرف العملة
محليات
2026-06-23 | 16:38
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
279 شوهد
أعلنت
وزارة الداخلية
، الثلاثاء، عن ضبط 77 متهماً من المضاربين والمتلاعبين بسعر صرف العملة.
وقال رئيس دائرة العلاقات والاعلام في الداخلية اللواء
مقداد ميري
في بيان، "في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها
وزارة الداخلية
لتعزيز الأمن الاقتصادي والصحي وحماية المواطنين خلال شهر محرم الحرام، تواصل
مديرية مكافحة الجريمة المنظمة
تنفيذ عملياتها الميدانية في
بغداد
والمحافظات كافة".
وأضاف البيان "منذ الأول من شهر محرم الحرام ولغاية اليوم الثلاثاء الموافق 23 حزيران 2026، أسفرت هذه الجهود عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق (65) متهماً بتهم التلاعب بأسعار المواد الغذائية الأساسية، فضلاً عن ضبط (77) متهماً من المضاربين والمتلاعبين بسعر صرف العملة".
كما تمكنت مفارز المديرية وفق البيان من "ضبط (34) طناً من المواد الغذائية منتهية الصلاحية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق (8) متهمين، إضافة إلى تسجيل (22) متهماً بمخالفات تتعلق بالجانب الصحي".
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