الداخلية تعلن ضبط 77 متهماً من المضاربين والمتلاعبين بسعر صرف العملة

وقال رئيس دائرة العلاقات والاعلام في الداخلية اللواء في بيان، "في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها لتعزيز الأمن الاقتصادي والصحي وحماية المواطنين خلال شهر محرم الحرام، تواصل تنفيذ عملياتها الميدانية في والمحافظات كافة".وأضاف البيان "منذ الأول من شهر محرم الحرام ولغاية اليوم الثلاثاء الموافق 23 حزيران 2026، أسفرت هذه الجهود عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق (65) متهماً بتهم التلاعب بأسعار المواد الغذائية الأساسية، فضلاً عن ضبط (77) متهماً من المضاربين والمتلاعبين بسعر صرف العملة".كما تمكنت مفارز المديرية وفق البيان من "ضبط (34) طناً من المواد الغذائية منتهية الصلاحية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق (8) متهمين، إضافة إلى تسجيل (22) متهماً بمخالفات تتعلق بالجانب الصحي".