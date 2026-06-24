حقيقة تسجيل إصابات بـ (هانتا) في العراق

وقالت مسؤولة العامة بمكتب المنظمة بالعراق علياء في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن " ، بالتعاون مع المنظمة ومن خلال أنظمة الرصد الوبائي والانذار المبكر على متابعة الأمراض المعدية ذات الأهمية للصحة العامة بشكل مستمر، بما في ذلك الأمراض المستجدة والناشئة، لم تسجلا حالات إصابة بفيروس هانتا داخل البلد".وأضافت أنه "في حال رصد أي تهديد صحي أو تسجيل أي حالة مؤكدة تستدعي اتخاذ إجراءات للصحة العامة، يتم الإعلان عنها وفق وبما يضمن حماية صحة المجتمع".وبينت محمد أن "فيروس هانتا هو مرض فيروسي نادر ينتقل عادة من بعض أنواع القوارض إلى الإنسان، ولا ينتشر بسهولة بين البشر في معظم أنواعه"، مؤكدةً أن " العالمية مازالت تتابع عن كثب هذا الموضوع، فيما لا يزال تقييم المخاطر على عموم السكان منخفضاً".وأوضحت المنظمة "أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية الموثوقة، وتجنب تداول الشائعات أو الأخبار غير المؤكدة التي قد تثير القلق من دون مبرر".