حريقان في بغداد.. احدهما بتماس كهربائي واخر بسبب مولدة

وقال المصدر لـ ، ان "فرق الدفاع المدني اجرت اعمال تبريد لحريق اندلع داخل 5 كرفانات تابعة الى اللواء 56 داخل مقر تابع لهيئة ضمن منطقة البوعيثة في الدورة ببغداد".واضاف ان "المعلومات الأولية تشير الى ان الحريق نتيجة تماس كهربائي".وتابع ان "حريقا اخر اندلع داخل دائرة الرعاية الامنية التابعة الى ضمن منطقة ".واضاف ان "الحادث حصل نتيجة احتراق مولدة كهربائية"، لافتا الى انه "لم يتم تسجيل اية اصابات في الحريقين".