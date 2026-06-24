القضاء يوجه المحاكم بتطبيق احكام قانون مكافحة الإرهاب بشان الطائرات المسيرة

– محلي

وجه الاعلى، اليوم الاربعاء، المحاكم بتطبيق احكام لكل من يصنع او يستخدم الطائرات المسيرة.

وقال في بيان ورد لـ ، انه "وجه المحاكم المختصة بتطبيق احكام رقم (13) لسنة 2005 على كل من يصنع او يستخدم او حيازة الطائرات المسيرة التي تستخدم لأغراض مخالفة للقانون".