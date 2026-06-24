شاب ينتحر شنقا في الشارع ببغداد

وقال المصدر لـ ، ان شابا يبلغ من العمر 18 عاما اقدم على الانتحار باسلوب الشنق بواسطة حبل معلق على مصب ماء قرب سياج احد الدور السكنية ضمن منطقة البلديات ببغداد".واضاف ان "خبير الادلة وجهة بفتح تحقيق لوجود شكوك بالحادثة".