القبض على (25) أجنبياً في كربلاء والاستخبارات توجه رسالة الى الزائرين

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، ان "مفارز (مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب المقدسة) القت القبض على (25) متهماً من جنسية أجنبية أقدموا على خلق نزاع وشجار مع أشخاص من جنسية أجنبية أخرى أثناء تأديتهم لمراسم الزيارة في المحافظة".وذكرت انه "تم تدوين أقوالهم بالاعتراف وصُدقت قضائياً"، داعية الزائرين الى "الالتزام التام بالتعليمات الصادرة من ، وتجنب تصديق الشائعات أو الانجرار خلفها، لضمان إتمام زيارة آمنة والحفاظ على قدسيتها".