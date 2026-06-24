قرار بتخفيض الأجور الدراسية لأقارب ذوي الإعاقة بنسبة 50%

وذكرت هيئة حقوق ذوي الإعاقة في الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تم استحصال موافقة على تخفيض الأجور الدراسية بنسبة 50% للطلبة الذين يكون أحد ذويهم (الأب، الأم، الأخ، الأخت) من الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين لدى الهيئة بنسبة عجز لا تقل عن 75%".وتابعت، أن "هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز الحقوق التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، وتخفيف الأعباء المالية عنهم، مشيرة إلى أن القرار تم تعميمه على الجامعات الحكومية والأهلية كافة استناداً إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013".