محافظ البنك المركزي يؤكد أهمية تطبيق خطة الإصلاح المصرفي وفقاً للمعايير الدولية

وذكر البنك في بيان ورد لـ ، ان "محافظ ، ، استقبل القائم بأعمال الأميركية لدى ، هارس، حيث هنأ المحافظ بمناسبة تسنمه المنصب".وتابع البيان انه "جرى خلال اللقاء بحث آفاق تعزيز والقضايا المشتركة بين البلدين، والتأكيد على أهمية دعم الاستقرار النقدي والاقتصادي، بما ينسجم مع متطلبات الاستقرار السياسي والأمني في العراق".وأكد هارس "حرص الأميركية على تعزيز علاقاتها مع العراق، ودعم كل ما من شأنه ترسيخ الاستقرار وإبعاد البلاد عن أي عوامل قد تسهم في زعزعة أوضاعه"، مشيداً "بالتطورات الإصلاحية الكبيرة التي ينتهجها البنك المركزي العراقي، وبالعلاقات المتميزة والمنتجة التي تربطه بوزارة الخزانة الأميركية والاحتياطي الفيدرالي".من جانبه، أعرب المحافظ عن "تقديره للعلاقة بين البنك المركزي العراقي والولايات المتحدة الأميركية الخزانة والاحتياطي الفيدرالي"، موضحاً في الوقت ذاته "أهمية تطبيق خطة الإصلاح المصرفي والعمل على مواءمتها لتحقيق مصالح القطاع المصرفي العراقي ، بما يتوافق مع المعايير الدولية والمتعلقة بعمليات التحويل الخارجي، وتنظيم بيع الدولار وفق أفضل الممارسات الواجبة تجاه القطاع المصرفي".وفي ختام اللقاء، أبدى هارس "الاستعداد الكامل لمواصلة دعم جهود البنك المركزي العراقي، بما يمكّنه من تحقيق أهدافه في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي".