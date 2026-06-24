القضاء ينفي صدور مذكرات قبض بحق شخصيات عامة نسائية ورجالية بقضية الجميلي

وأوضح قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية المختص بالتحقيق في قضية المتهم الموقوف وفق بيان ورد لـ ، أن "ما تتداوله بخصوص صدور مذكرات قبض او ورود اسماء شخصيات عامة نسائية ورجالية بعناوين مختلفة في التحقيق هي معلومات غير صحيحة لذا اقتضى التوضيح وتكرار التنبيه".وتابع، أن "مروجي هذه المعلومات غير الدقيقة يخالفون القانون وقيد المتابعة والتدقيق وسوف تتخذ الاجراءات القانونية بحقهم".