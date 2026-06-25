بغداد.. خلافات عائلية تودي بحياة ضابط في المخابرات بنيران اقاربه

وذكر المصدر لـ ، أن "ضابطاً في المخابرات العراقية قتل عن طريق طلق ناري من قبل أحد أقاربه والذي يعمل ضابط في حرس حدود بمنطقة ضمن جانب ".وتابع، أنه "تم اعتقال الجاني ونقل جثة المجني عليه الى الطب العدلي"، مبيناً أن "المعلومات اشارت ان الحادث نتيجة خلافات عائلية فيما بينهم".