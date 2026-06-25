تأكيداً لما نشرته السومرية.. الدفاع: انفجار مستودع عتاد للحشد بديالى دون خسائر بشرية

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ ، أنه "تود أن توضح بأنه حدث انفجار في أحد مستودعات العتاد التابعة للحشد الشعبي داخل معسكر ".وتابعت، أنه "وفقاً للمعلومات الأولية، لا توجد أي خسائر بالأرواح جراء الانفجار والحريق الناجم عنه".وبينت، أن "قد باشرت القطعات الأمنية والعسكرية ضمن قاطع المسؤولية من الفرقة الأولى وقيادة عمليات ، فوراً، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع امتداده إلى المواقع المجاورة".ولفتت الى أنه "في الوقت نفسه، شرعت القوات الأمنية بإجراء التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث وأسباب الانفجار، وسيتم الإعلان عن النتائج حال اكتمالها".