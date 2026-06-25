السامرائي يعزي باستشهاد الإمام الحسين: محطة خالدة تمثل قيم العدل والكرامة

وقال السامائي في تدوينة على منصة (اكس)، تابعتها ، إنه "في ذكرى استشهاد جدنا ، سبط نستحضر معاني التضحية والثبات على الحق والإصلاح، ونستذكر هذه المحطة الخالدة بما تمثله من قيم العدل والكرامة والوفاء للمبادئ، وما تركته من أثر خالد في وجدان الأمة الإسلامية".واختتم: "السلام على سيدنا الحسين، وعلى أهل بيته الأطهار، وعلى أصحابه الأبرار، ورحمة الله وبركاته".