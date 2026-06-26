انطلاق ركضة طويريج في كربلاء

– محلي

انطلقت في مدينة "ركضة طويريج" بمشاركة جموع المعزين حيث تهرول باتجاه مرقد الإمام الحسين "عليه السلام" ومنه الى مرقد أخيه "عليه السلام" في طقوس تقام بعد أداء صلاة الظهر يوم العاشر من محرم الحرام.

وأحيت جموع العاشر من محرم الحرام ذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام) حيث اتخذت جميع الاستعدادات الأمنية والخدمية لاستقبال ملايين الزائرين من داخل وخارجه.