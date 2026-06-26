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انطلاق ركضة طويريج في كربلاء
محليات
2026-06-26 | 05:07
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
320 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
انطلقت في مدينة
كربلاء
مراسيم
"ركضة طويريج" بمشاركة جموع المعزين حيث تهرول باتجاه مرقد الإمام الحسين "عليه السلام" ومنه الى مرقد أخيه
العباس
"عليه السلام" في طقوس تقام بعد أداء صلاة الظهر يوم العاشر من محرم الحرام.
وأحيت جموع
المسلمين
مراسيم
العاشر من محرم الحرام ذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام) حيث اتخذت
محافظة كربلاء
جميع الاستعدادات الأمنية والخدمية لاستقبال ملايين الزائرين من داخل
العراق
وخارجه.
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