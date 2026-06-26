نجاح الخطة الأمنية الخاصة بزيارة عاشوراء

وذكر بيان للجنة ورد لـ ، أن "نائب رئيس للزيارات المليونية الفريق اول الركن اعلن النجاح الكامل للخطة الأمنية الخاصة بزيارة عاشوراء بمراسم زيارة العاشر من محرم الحرام في ، والتي تكللت بفضل الله وتضافر الجهود بانسابية عالية وبأعلى مستويات التنظيم".واضاف البيان "وقد ارتكز هذا النجاح الباهر على مفاصل ومحاور إستراتيجية متكاملة تضافرت فيها جهود الدولة ومؤسساتها مع الوعي الشعبي، وتنفيذ توجيهات رئيس القائد العام للقوات المسلحة علي فالح خلال زيارته لمحافظة يوم امس، نوجزها في المحاور الآتية:أولاً: التواجد الميداني الفعال للقيادات الأمنية والعسكرية ، إذ تميزت الخطة بحضور ميداني مباشر ومثمر لجميع القادة والآمرين من وزارتي الدفاع والداخلية، وهيئة ، والقوات المساندة والمتطوعين، مما أمّن بيئة مستقرة ومحمية بالكامل لجميع قواطع العمليات والمحاور المؤدية للمدينة .ثانياً: التكامل الإداري والخدمي الرفيع شهدت الزيارة تنسيقاً إدارياً وتنظيمياً واسع النطاق قادته الحكومة المحلية في المقدسة، بالتعاون الوثيق مع الأمانات العامة للعتبات المقدسة، والوزارات الخدمية والساندة، وبمشاركة فاعلة من الفرق التطوعية، مما أسهم في تقديم والصحية على مدار الساعة.ثالثاً: الوعي الشعبي والشراكة مع الزوار كان هو مفتاح النجاح وعليه نُثمن عالياً التعاون الاستثنائي والمسؤول من الزوار الكرام، ومحيي الشعائر الحسينية، والمشاركين في عزاء "ركضة طويريج" الخالدة، وأصحاب المواكب الهيئات الخدمية؛ حيث أثمر هذا الوعي المشترك عن تحقيق انسيابية مرورية عالية، وتجنب قطع الطرق الرئيسية، وتوفير عجلات النقل بمرونة كبيرة في كل أرجاء المحافظة ومرآب .رابعاً: التنسيق المشترك والعمل بروح الفريق الواحد اذ كان للتفاهم العالي والانسجام التام في تحديد الواجبات بين الحلقات الأمنية والإدارية الأثر الأكبر في تذليل العقبات وتكامل الأداء وتوحيد الجهود، مما جعل منظومة إدارة الزيارة تعمل كجسد واحد بكفاءة وسرعة استجابة عالية.وتابع البيان إن "ما تحقق في زيارة عاشوراء من نجاح تنظيمي وأمني يمثل قاعدة رصينة ومحطة انطلاق رئيسية، نؤسس من خلالها بإذن الله لتقديم عمل أفضل، وخطط أكثر تطوراً واستيعاباً لخدمة ملايين الزائرين في زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) المقبلة".وأشار البيان "نشكر كل من أسهم في إنجاح هذه الملحمة الولائية والوطنية من كوادر أمنية، وخدمية، وطبية، ووسائل إعلام، وعتبات مقدسة، ومواكب ".