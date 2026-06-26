العتبة الحسينية المقدسة: نجاح تفويج الملايين خلال عزاء ركضة طويريج بانسيابية عالية

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
صمون وزعتر
من
07:30 PM
الى
08:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
بقوة 5.6 درجة.. زلزال كبير يهز شمال ولاية كاليفورنيا
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-568068-639180827301381207.jpg
العتبة الحسينية المقدسة: نجاح تفويج الملايين خلال عزاء ركضة طويريج بانسيابية عالية
محليات
2026-06-26 | 10:57
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
79 شوهد
أعلنت العتبة الحسينية
المقدسة
، اليوم الجمعة، نجاح تفويج الملايين خلال عزاء ركضة طويريج بانسيابية عالية.
وأكدت العتبة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، "نجاح خطتها التي اشرف على تنفيذها ومتابعتها ميدانيا ممثل المرجعية الدينية العليا والمتولي الشرعي لها الشيخ
عبد المهدي الكربلائي
والامين العام
حسن رشيد العبايجي
وبمشاركة جميع تشكيلات العتبة
المقدسة
لإحياء مراسم عاشوراء وتفويج الملايين في عزاء ركضة طويريج".
واشار البيان الى ان "الخطة تميزت بمرونة عالية وباشراك عناصر متخصصة تم تدريبها على اعلى المستويات لتكون جاهزة للتعامل مع التوافد المليوني بانسيابية عالية دون حدوث اي ارباك او تدافع او حالات اختناق".
واضاف البيان ان "ادارة العتبة الحسينية المقدسة وضعت خطة لإنجاح عزاء ركضة طويريج قبل عدة اشهر وبإشراف ميداني متواصل من قبل ممثل المرجعية الدينية العليا والمتولي الشرعي لها الشيخ
عبد المهدي
الكربلائي
والامين العام
حسن رشيد
العبايجي، اذ تم مضاعفة الجهد الهندسي ليكون العمل على مدار (24) ساعة متواصلة لتوسعة الممرات المؤدية الى باب قبلة الامام الحسين (ع) عن طريق اكساء سقف صحن الامام الحسن (عليه السلام) وانجاز مراحل متقدمة منه".
وتابع البيان ان "نجاح المراسم لا يقتصر على احياء عزاء ركضة طويريج رغم اهميتها، بل ان
خطة عاشوراء
انطلقت منذ ليلة الاول من شهر محرم الحرام بالتزامن مع مراسم تبديل راية الحزن السوداء وستستمر حتى يوم الثالث عشر من شهر محرم الحرام ذكرى دفن الاجساد الطاهرة، ومن ثم المباشرة بخطط اخرى خاصة بزيارة الاربعين"، لافتا الى ان "الخطة لم تقتصر على الجانب الامني فقط، بل شملت جوانب عدة ابرزها الجانب الخدمي بتهيئة الماء البارد، واماكن مخصصة لاستراحة الزائرين، مع تجهيز المنطقة بمدافع ومراوح الرذاذ التي ساهمت بخفض درجات الحرارة، فضلا عن وضع خطة طبية متكاملة، وتهيئة مضيف الامام الحسين عليه السلام لتوفير الطعام للزائرين، وغير ذلك من الخدمات المتنوعة".
واكد البيان ان "مراسم عاشوراء لهذا العام شهدت مشاركة واسعة من قبل المعزين والزائرين من داخل وخارج
العراق
"، مشيرا الى ان "المراسم التي شهدها المرقد الشريف على مدار (24) ساعة متواصلة جرت بانسيابية عالية"، مبينة ان "عزاء ركضة طويريج، شهد تنظيما عاليا جدا ولم تسجل فيه اية حالات تدافع او اختناق لا سيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة".
واختتم البيان "بتوجيه وافر الشكر والتقدير والامتنان لجميع الجهات التي ساهمت بإنجاح مراسم الزيارة في ادارتي العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية، والحكومتين المركزية والمحلية والوزارات والدوائر الخدمية، والاجهزة الامنية بمختلف صنوفها، والمواكب الحسينية، ووسائل الاعلام، والمتطوعين، والزائرين".
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
المنافذ الحدودية تعلن تفويج 18 ألف حاج بانسيابية عالية عبر منفذ عرعر
03:18 | 2026-06-05
العتبة الحسينية تعلن تفاصيل خطتها الخاصة بركضة طويريج ومسارات الدخول
10:46 | 2026-06-20
بعثة الحج العراقية تعلن نجاحها بتفويج الحجاج بانسيابية عالية
14:52 | 2026-05-18
محافظ كربلاء لـ السومرية نيوز: نصل لذروة الزيارة والخطط تسير بانسيابية عالية
14:33 | 2026-06-24
ركضة طويريج
العتبة الحسينية
عبد المهدي الكربلائي
حسن رشيد العبايجي
السومرية نيوز
خطة عاشوراء
سومرية نيوز
عبد المهدي
الدوائر ال
الكربلائي
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
فتوى دينية قبل مباراة مصر وإيران
كأس العالم 2026
36.92%
06:31 | 2026-06-26
فتوى دينية قبل مباراة مصر وإيران
06:31 | 2026-06-26
بعد مباريات الأمس.. سيناريوهات تأهل العراق في جولة الحسم
كأس العالم 2026
24.88%
06:03 | 2026-06-25
بعد مباريات الأمس.. سيناريوهات تأهل العراق في جولة الحسم
06:03 | 2026-06-25
بين الارتفاع والانخفاض.. آخر تحديث لأسعار الدولار في العراق
اقتصاد
21.9%
04:11 | 2026-06-25
بين الارتفاع والانخفاض.. آخر تحديث لأسعار الدولار في العراق
04:11 | 2026-06-25
يونس محمود يحسم الجدل بشأن رحيل أرنولد ويكشف موقف الاتحاد
رياضة
16.3%
04:29 | 2026-06-25
يونس محمود يحسم الجدل بشأن رحيل أرنولد ويكشف موقف الاتحاد
04:29 | 2026-06-25
المزيد
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-26
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٧ حزيران الى ٣ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-25
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٧ حزيران الى ٣ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-25
Live Talk
كربلاء… ملحمة المبادئ التي لا تموت - Live Talk م٢ - الحلقة ٥٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-25
Live Talk
كربلاء… ملحمة المبادئ التي لا تموت - Live Talk م٢ - الحلقة ٥٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-25
ناس وناس
الدورة سوق الآثوريين - ناس وناس م٩ - الحلقة ٦٦ | الموسم 9
05:00 | 2026-06-25
ناس وناس
الدورة سوق الآثوريين - ناس وناس م٩ - الحلقة ٦٦ | الموسم 9
05:00 | 2026-06-25
الطريق الى الكأس
عقد الأسترالي أرنولد على طاولة الاتحاد العراقي - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٩ | 2026
15:15 | 2026-06-24
الطريق الى الكأس
عقد الأسترالي أرنولد على طاولة الاتحاد العراقي - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٩ | 2026
15:15 | 2026-06-24
عشرين
حـ.رب الفساد.. الاعترافات تجلب المليارات! - عشرين م٥ - الحلقة ٤١ | الموسم 5
16:00 | 2026-06-23
عشرين
حـ.رب الفساد.. الاعترافات تجلب المليارات! - عشرين م٥ - الحلقة ٤١ | الموسم 5
16:00 | 2026-06-23
صباحكم أحلى مع سلمى
كلمات الأغنية 23-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-23
صباحكم أحلى مع سلمى
كلمات الأغنية 23-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-23
طل الصباح
ألبوم صور 23-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-23
طل الصباح
ألبوم صور 23-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-23
استديو Noon
استديو نون 22-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-22
استديو Noon
استديو نون 22-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-22
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-26
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٧ حزيران الى ٣ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-25
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٧ حزيران الى ٣ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-25
Live Talk
كربلاء… ملحمة المبادئ التي لا تموت - Live Talk م٢ - الحلقة ٥٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-25
Live Talk
كربلاء… ملحمة المبادئ التي لا تموت - Live Talk م٢ - الحلقة ٥٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-25
ناس وناس
الدورة سوق الآثوريين - ناس وناس م٩ - الحلقة ٦٦ | الموسم 9
05:00 | 2026-06-25
ناس وناس
الدورة سوق الآثوريين - ناس وناس م٩ - الحلقة ٦٦ | الموسم 9
05:00 | 2026-06-25
الطريق الى الكأس
عقد الأسترالي أرنولد على طاولة الاتحاد العراقي - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٩ | 2026
15:15 | 2026-06-24
الطريق الى الكأس
عقد الأسترالي أرنولد على طاولة الاتحاد العراقي - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٩ | 2026
15:15 | 2026-06-24
عشرين
حـ.رب الفساد.. الاعترافات تجلب المليارات! - عشرين م٥ - الحلقة ٤١ | الموسم 5
16:00 | 2026-06-23
عشرين
حـ.رب الفساد.. الاعترافات تجلب المليارات! - عشرين م٥ - الحلقة ٤١ | الموسم 5
16:00 | 2026-06-23
صباحكم أحلى مع سلمى
كلمات الأغنية 23-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-23
صباحكم أحلى مع سلمى
كلمات الأغنية 23-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-23
طل الصباح
ألبوم صور 23-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-23
طل الصباح
ألبوم صور 23-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-23
استديو Noon
استديو نون 22-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-22
استديو Noon
استديو نون 22-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-22
اخترنا لك
200 ألف مركبة دخلت كربلاء في عاشوراء.. صفر وفيات وحوادث
13:11 | 2026-06-26
كربلاء المقدسة.. أكثر من 1006 ساعة بث و1011 إعلامياً شاركوا بتغطية زيارة عاشوراء
12:44 | 2026-06-26
النقل: لا تغيير بأجور نقل زائري عاشوراء وطرق جديدة لتقريبهم من الاضرحة المقدسة
12:15 | 2026-06-26
محافظ كربلاء يعلن نجاح الخطة الخاصة بعاشوراء: شارك بها الملايين من الزائرين
11:46 | 2026-06-26
"45 تاهو هدية للكويت؟".. صور تشعل الجدل والعيداني يرد
10:13 | 2026-06-26
نجاح الخطة الأمنية الخاصة بزيارة عاشوراء
09:21 | 2026-06-26
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.