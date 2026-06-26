العتبة الحسينية المقدسة: نجاح تفويج الملايين خلال عزاء ركضة طويريج بانسيابية عالية

وأكدت العتبة في بيان ورد لـ ، "نجاح خطتها التي اشرف على تنفيذها ومتابعتها ميدانيا ممثل المرجعية الدينية العليا والمتولي الشرعي لها الشيخ والامين العام وبمشاركة جميع تشكيلات العتبة لإحياء مراسم عاشوراء وتفويج الملايين في عزاء ركضة طويريج".واشار البيان الى ان "الخطة تميزت بمرونة عالية وباشراك عناصر متخصصة تم تدريبها على اعلى المستويات لتكون جاهزة للتعامل مع التوافد المليوني بانسيابية عالية دون حدوث اي ارباك او تدافع او حالات اختناق".واضاف البيان ان "ادارة العتبة الحسينية المقدسة وضعت خطة لإنجاح عزاء ركضة طويريج قبل عدة اشهر وبإشراف ميداني متواصل من قبل ممثل المرجعية الدينية العليا والمتولي الشرعي لها الشيخ والامين العام العبايجي، اذ تم مضاعفة الجهد الهندسي ليكون العمل على مدار (24) ساعة متواصلة لتوسعة الممرات المؤدية الى باب قبلة الامام الحسين (ع) عن طريق اكساء سقف صحن الامام الحسن (عليه السلام) وانجاز مراحل متقدمة منه".وتابع البيان ان "نجاح المراسم لا يقتصر على احياء عزاء ركضة طويريج رغم اهميتها، بل ان انطلقت منذ ليلة الاول من شهر محرم الحرام بالتزامن مع مراسم تبديل راية الحزن السوداء وستستمر حتى يوم الثالث عشر من شهر محرم الحرام ذكرى دفن الاجساد الطاهرة، ومن ثم المباشرة بخطط اخرى خاصة بزيارة الاربعين"، لافتا الى ان "الخطة لم تقتصر على الجانب الامني فقط، بل شملت جوانب عدة ابرزها الجانب الخدمي بتهيئة الماء البارد، واماكن مخصصة لاستراحة الزائرين، مع تجهيز المنطقة بمدافع ومراوح الرذاذ التي ساهمت بخفض درجات الحرارة، فضلا عن وضع خطة طبية متكاملة، وتهيئة مضيف الامام الحسين عليه السلام لتوفير الطعام للزائرين، وغير ذلك من الخدمات المتنوعة".واكد البيان ان "مراسم عاشوراء لهذا العام شهدت مشاركة واسعة من قبل المعزين والزائرين من داخل وخارج "، مشيرا الى ان "المراسم التي شهدها المرقد الشريف على مدار (24) ساعة متواصلة جرت بانسيابية عالية"، مبينة ان "عزاء ركضة طويريج، شهد تنظيما عاليا جدا ولم تسجل فيه اية حالات تدافع او اختناق لا سيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة".واختتم البيان "بتوجيه وافر الشكر والتقدير والامتنان لجميع الجهات التي ساهمت بإنجاح مراسم الزيارة في ادارتي العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية، والحكومتين المركزية والمحلية والوزارات والدوائر الخدمية، والاجهزة الامنية بمختلف صنوفها، والمواكب الحسينية، ووسائل الاعلام، والمتطوعين، والزائرين".