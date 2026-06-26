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محافظ كربلاء يعلن نجاح الخطة الخاصة بعاشوراء: شارك بها الملايين من الزائرين
محليات
2026-06-26 | 11:46
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
224 شوهد
أعلن محافظ
كربلاء
المقدسة
، صيف الخطابي، اليوم الجمعة، نجاح الخطة الخاصة بزيارة عاشوراء، مؤكداً أن ما يقرب من خمسة ملايين زائر شاركوا في إحياء مراسم الزيارة على مدى الأيام الماضية وحتى اليوم، فيما أشاد بجهود الجهات الأمنية والخدمية التي أسهمت في إنجاحها.
وقال المحافظ، خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل
السومرية
، إن "الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بزيارة عاشوراء حققت نجاحاً كاملاً بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها القوات الأمنية والدوائر الخدمية"، مبيناً أن "عدد المشاركين في زيارة عاشوراء بلغ ما يقرب من خمسة ملايين زائر خلال الأيام الماضية وحتى اليوم".
وأضاف أن "بلدية
كربلاء
تمكنت من رفع 48 ألف طن من النفايات خلال زيارة العاشر من محرم، في إطار الخطة الخدمية التي رافقت الزيارة"، مؤكداً أن "
رئيس الوزراء
تابع مجريات تنفيذ الخطة ووجّه جميع الجهات المعنية ببذل أقصى الجهود لضمان نجاح الزيارة وتقديم أفضل الخدمات للزائرين".
وتقدم المحافظ بالشكر إلى "العتبات
المقدسة
، وقوات
الحشد الشعبي
، وجميع الوزارات التي شارك مسؤولوها في الإشراف الميداني على تنفيذ الخطط الخدمية، فضلاً عن أهالي كربلاء والمواكب الحسينية"، مشيداً بـ"دورهم الكبير في إنجاح الزيارة وتوفير الأجواء المناسبة للزائرين".
من جانبه، أشار رئيس اللجنة الخدمية العليا،
علي رزوقي
، إلى أن "زيارة عاشوراء تمثل صورة مصغرة لزيارة الأربعين، وحظيت باهتمام مباشر من رئيس الوزراء"، مؤكداً أن "الزيارة نجحت ولم تشهد أي حادث أمني".
وأضاف أن "القيادة خولت جميع الجهات المعنية المباشرة بالاستعدادات الخاصة بزيارة الأربعين المقبلة"، مشيراً إلى أن "نجاح الزيارة يُقاس بنجاح ملف النقل، إذ لم تشهد المدينة أي اختناقات، وتمكنت المركبات من الوصول إلى أقرب نقطة من
المدينة القديمة
".
وتابع أن "خطة التفويج العكسي حققت نجاحاً كبيراً، وكان لوزارة الإعمار دور بارز في تنفيذها"، لافتاً إلى أن "تراكم الخبرات لدى الحكومة المحلية والدوائر الخدمية أسهم في تذليل الصعوبات وإنجاح الزيارة".
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