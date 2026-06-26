محافظ كربلاء يعلن نجاح الخطة الخاصة بعاشوراء: شارك بها الملايين من الزائرين

وقال المحافظ، خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل ، إن "الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بزيارة عاشوراء حققت نجاحاً كاملاً بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها القوات الأمنية والدوائر الخدمية"، مبيناً أن "عدد المشاركين في زيارة عاشوراء بلغ ما يقرب من خمسة ملايين زائر خلال الأيام الماضية وحتى اليوم".وأضاف أن "بلدية تمكنت من رفع 48 ألف طن من النفايات خلال زيارة العاشر من محرم، في إطار الخطة الخدمية التي رافقت الزيارة"، مؤكداً أن " تابع مجريات تنفيذ الخطة ووجّه جميع الجهات المعنية ببذل أقصى الجهود لضمان نجاح الزيارة وتقديم أفضل الخدمات للزائرين".وتقدم المحافظ بالشكر إلى "العتبات ، وقوات ، وجميع الوزارات التي شارك مسؤولوها في الإشراف الميداني على تنفيذ الخطط الخدمية، فضلاً عن أهالي كربلاء والمواكب الحسينية"، مشيداً بـ"دورهم الكبير في إنجاح الزيارة وتوفير الأجواء المناسبة للزائرين".من جانبه، أشار رئيس اللجنة الخدمية العليا، ، إلى أن "زيارة عاشوراء تمثل صورة مصغرة لزيارة الأربعين، وحظيت باهتمام مباشر من رئيس الوزراء"، مؤكداً أن "الزيارة نجحت ولم تشهد أي حادث أمني".وأضاف أن "القيادة خولت جميع الجهات المعنية المباشرة بالاستعدادات الخاصة بزيارة الأربعين المقبلة"، مشيراً إلى أن "نجاح الزيارة يُقاس بنجاح ملف النقل، إذ لم تشهد المدينة أي اختناقات، وتمكنت المركبات من الوصول إلى أقرب نقطة من ".وتابع أن "خطة التفويج العكسي حققت نجاحاً كبيراً، وكان لوزارة الإعمار دور بارز في تنفيذها"، لافتاً إلى أن "تراكم الخبرات لدى الحكومة المحلية والدوائر الخدمية أسهم في تذليل الصعوبات وإنجاح الزيارة".