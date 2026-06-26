النقل: لا تغيير بأجور نقل زائري عاشوراء وطرق جديدة لتقريبهم من الاضرحة المقدسة

وقالت الوزارة، في بيان، إن "أجور النقل بقيت كما هي ولم يطرأ عليها أي تغيير خلال زيارة عاشوراء"، مؤكدة أن "الجهات المعنية عملت على تقريب أماكن نقل الزائرين وفتح طرق قريبة من أضرحة الأئمة، بما يسهم في انسيابية حركة النقل وتخفيف الزخم".وأضافت أن "الإجراءات المتخذة أسهمت في منع أي تلاعب بأجور النقل وتوفير خدمات أفضل للزائرين".