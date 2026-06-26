كربلاء المقدسة.. أكثر من 1006 ساعة بث و1011 إعلامياً شاركوا بتغطية زيارة عاشوراء

وذكر بيان لخلية المتابعة ورد لـ ، أن "الخطة نُفذت بالتعاون مع خلية ، وهيئة الإعلام والاتصالات، وإعلام العتبة الحسينية واعلام العتبة المقدسة، وقسم الإعلام والاتصال الحكومي في ، وإعلام واعلام المقدسة، بهدف تسهيل عمل الإعلاميين والصحفيين وتزويدهم بالتصريحات والبيانات والتقارير، فضلاً عن توحيد الخطاب الإعلامي خلال أيام الزيارة".وأضاف البيان، أن "الخطة تضمنت برنامجاً لرصد الشائعات والأخبار المضللة، إلى جانب توزيع أكثر من (100) ألف بروشور توعوي، وتنفيذ جولات ميدانية بين الزائرين لتعزيز الوعي المجتمعي".وأشار إلى، أن "التغطية الإعلامية شهدت مشاركة واسعة، تمثلت بوجود (7) عجلات للبث المباشر، و(84) جهاز بث مباشر (LiveU)، و(676) كاميرا صحفية، فيما بلغ عدد الإعلاميين والصحفيين المشاركين (1011)، بينهم (102) إعلامي اجنبي".وبيّن، أن "(12) إذاعات محلية و(82) قناة تلفزيونية شاركت في تغطية مراسم الزيارة، إلى جانب (26) وكالة أنباء عربية وأجنبية، فيما بلغ مجموع ساعات البث المباشر (1006) ساعات خلال عشرة أيام، كما نقلت (87) قناة محلية وأجنبية البث المباشر عبر خدمة (Feed Clean)".وأكدت الخلية ،أن "التفاهم والتعاون والتنسيق ادى الى نجاح الزيارة والتي أسهمت في إيصال صورة مهنية ومنظمة عن زيارة العاشر من محرم الحرام إلى وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية".