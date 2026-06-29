تسجيل حالتي انتحار في بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الاثنين، بتسجيل حالتي انتحار لامرأة وفتاة في .

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وقال المصدر في حديث لـ ، "انتحار امرأة تولد 2003 باسلوب حرق نفسها داخل منزلها ضمن ". وأضاف المصدر "انتحار فتاة تولد 2014 باسلوب شنق نفسها داخل منزلها ضمن في جانب ".