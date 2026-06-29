ضبط سيارة بداخلها 4 ملايين دولار بين صلاح الدين وديالى

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بضبط سيارة بداخلها 4 ملايين دولار بين محافظتي وديالى.

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "القوات الأمنية في سيطرة عباس جوما، الواقعة بين محافظتي وديالى، تضبط مركبة من نوع نيسان عثر بداخلها على مبلغ قدره 4 ملايين دولار أمريكي".

وأضاف المصدر "تم اعتقال صاحبها وفتح تحقيق بالحادثة مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".



وشهد في (28 حزيران 2026)، حملة اعتقالات طالت مسؤولين سياسيين وحكوميين ونواباً ورجال أعمال، على خلفية ملفات تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ.