مبادرة لتوزيع مليون قطعة أرض سكنية.. من هي الفئات المشمولة؟

وقال المتحدِّث الرسميُّ باسم الوزارة، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، أنَّ " شكّل لجنةً عليا مشتركةً تضمُّ الوزارة والجهات ذات العلاقة، وباشرتْ أعمالها بالتنسيق مع الدوائر البلديَّة في والمحافظات كافة لحصر الأراضي الصالحة للتخصيص وإعداد قاعدة بياناتٍ شاملةٍ لها، مع معالجة أوضاعها القانونيَّة والتقاطعات التي تُواجهها، مشيرا الى ان قرار وقف تخصيص الأراضي لأغراض الاستثمار خلال الأسابيع الماضية أسهم في توفير رصيدٍ جيّدٍ من القطع السكنيَّة الملائمة للتوزيع، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعيَّة بين مختلف الشرائح".وبيَّن أنَّ "التوجُّه الحكوميَّ الحاليَّ يقوم على استغلال المساحات المتاحة بعد معالجة التجاوزات عليها، لتكون مهيأةً للتخصيص المباشر"، مشيراً إلى أنَّ "المبادرة تتضمَّن إشراك القطاع الخاصِّ من خلال المطوّرين والمستثمرين لإيصال الخدمات الأساسيَّة إلى الأراضي، بدلاً من الأسلوب السابق الذي كان يعتمد على توزيع أراضٍ غير مخدومةٍ".وأشار إلى أنَّ "مديريَّة البلديات العامَّة بدأتْ بعقد اجتماعاتٍ مكثفةٍ مع المحافظات لإقرار ضوابط المبادرة، مع التركيز على عامل الوقت لتسريع الإجراءات وإنجاز متطلباتها".وفي المرحلة الثانية، قال الصفار: إن "اللجنة ستعمل على تحديد معايير وضوابط المستحقين بالتعاون مع دائرة الإسكان، لضمان شمول الفئات الأكثر حاجةً التي لا تمتلك قطعة أرضٍ أو وحدةً سكنيَّةً".