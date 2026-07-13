القضاء: استرداد 375 كيلوغراماً من الذهب في قضية الجميلي

وقال قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية وفقا للبيان الذي ورد لـ ، أنه "بالتنسيق مع ، وبإشراف القاضي ، تم استرداد 358 كيلوغراماً من الذهب".وأضاف أنه "تم ضبط 17 كيلو غرام في قضية تحقيقية أخرى، ليكون مجموع ما تم التحفظ عليه 375 كيلو غرام من الذهب خلال هذا اليوم الاثنين الموافق 13 / 7 / 2026".وتابع أن "الكميات المستردة من الذهب تم تسليمها إلى الاصدار والخزينة في البنك المركزي ومعاونه، ضمن الجهود الرامية لاستكمال التحقيقات في قضية وكيل لشؤون التصفية المتهم الموقوف، ، واسترداد الأموال المنقولة وغير المنقولة المتحصلة من هذه الجريمة ومعاقبة مرتكبيها وفق القانون".