بالصور.. كميات الذهب التي ضبطت في قضية الجميلي

ووفقا لقاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أنه "بالتنسيق مع ، وبإشراف السيد القاضي الدكتور ، تم استرداد 358 كيلوغراماً من الذهب".وأضاف "كما تم ضبط 17 كيلو غرام في قضية تحقيقية أخرى، ليكون مجموع ما تم التحفظ عليه 375 كيلو غرام من الذهب خلال هذا اليوم الاثنين الموافق 13 / 7 / 2026".