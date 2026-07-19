القضاء يلاحق "حركة اليماني" في بغداد.. تفاصيل "عمليات التزويج" والتهريب خارج العراق

وبحسب القاضي المختص، فإن عملية القبض جاءت ثمرة جهود حثيثة ومتابعة دقيقة من المحكمة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، حيث اعترف المتهمان قضائياً بانتمائهما لهذه الحركة، وتورطهما في ملفات "حساسة"، من بينها علمهم المسبق بقضية اختفاء فتاة بهدف تزويجها خارج وإلحاقها بصفوف التنظيم.وكشفت التحقيقات عن أساليب الحركة في استدراج الشباب، حيث كان المتهمان يديران قناة على تطبيق "تلغرام" تخصصت بالترويج لـ"عقود زواج" بين أعضاء الحركة، فضلاً عن تحريض الشباب على الهجرة غير وترك البلاد للانضمام إلى هذه المجموعات.وأكد القاضي أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف كامل خيوط الشبكة، مؤكداً استمرار العمل لتنفيذ أوامر القبض الصادرة بحق بقية المطلوبين المتورطين في هذا الملف، تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.