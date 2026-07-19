إخماد حريق اندلع داخل عجلة لوزارة الدفاع في "المنطقة الخضراء"

وذكر المصدر في حديث لـالسومرية نيوز، أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على حريق نشب في عجلة نوع (فورد) تابعة لوزارة الدفاع داخل معسكر شرف بالمنطقة "، مؤكداً أن "الحادث لم يسفر عن أي إصابات بشرية تذكر، واقتصرت الأضرار على الجوانب المادية".وأضاف المصدر، أن "الجهات المختصة فتحت تحقيقاً موسعاً فور إخماد الحريق لمعرفة ملابسات الحادثة والوقوف على الأسباب التي أدت إلى اندلاعه".