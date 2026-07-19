التربية تصدر توجيهاً جديداً يخص طلبة الثالث المتوسط الراغبين بالتطوع في "الدفاع والداخلية"

وذكرت الوزارة في بيان، أن للتقويم والامتحانات ألزمت المديريات بضوابط دقيقة لمنح الوثائق للطلبة الراغبين بالتطوع في وزارتي الداخلية أو الدفاع، وتتضمن الآلية:يُمنح الطالب الناجح من الصف الثالث المتوسط كتاب تأييد موجه رسمياً إلى الجهة الأمنية (الداخلية أو الدفاع)، على أن يُرفق بهذا التأييد صورة شخصية حديثة للطالب.يتم تزويد الطلبة بوثائق التخرج "أصولياً" فقط بعد تقديم الطالب ما يثبت قبوله رسمياً في إحدى الوزارتين، وذلك وفقاً للتعليمات والضوابط النافذة.