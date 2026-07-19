وأكدت نقابة المحامين في بيان رسمي، أن الشبكة التي تم ضبطها ترتبط بالمدعو " " الذي ينتحل صفة "العمل الإعلامي"، حيث تورطت الشبكة في حملات ممنهجة لتشويه سمعة النقابة وأعضائها. وأسفرت التحقيقات عن إلقاء القبض على شركائه وهم كل من: المحامي "أنمار عناد"، والمدعوة "علا "، اللذين اعترفا بارتكاب جرائم استدراج وابتزاز طالت عدداً من المحامين والمواطنين.وبينت النقابة أن المدعو " " استهدف النقابة بنشر مقاطع فيديو "مُعدلة ومُجتزأة" تهدف إلى تزييف الحقائق وتضليل الرأي العام، فضلاً عن إرسال رسائل تهديد وابتزاز لبعض أعضاء للضغط عليهم وإجبارهم على . وأكدت النقابة أنها كانت على اطلاع تام بتفاصيل هذه الممارسات منذ البداية، إلا أنها آثرت "الصمت المهني" طوال فترة التحقيقات لضمان عدم هروب المتورطين وضمان نيلهم جزاءهم العادل.وفي إجراء حازم، كشفت نقيبة المحامين العراقيين، ، عن تكليف فريق قانوني متخصص لملاحقة المتهم الرئيسي "حيدر الساعدي"، الذي يقيم حالياً في إحدى ، لاتخاذ الإجراءات القانونية الدولية بحقه وضمان إلقاء القبض عليه وتسليمه للقضاء العراقي.وشددت النقابة على ثقتها الكبيرة بالقضاء العراقي والأجهزة الأمنية، مؤكدة أنها "لن تتهاون مع أي محاولة تستهدف سمعتها أو سمعة أعضائها"، داعية في الوقت ذاته وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى "توحي الدقة" وعدم الانجرار وراء الأخبار المفبركة أو المواد المضللة التي تهدف للنيل من المؤسسات المهنية أو ابتزاز المواطنين.