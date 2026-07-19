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النزاهة توقع بمسؤول في شركة توزيع كهرباء بغداد اختلس مواد بـ4.5 مليارات دينار
محليات
2026-07-19 | 07:04
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
961 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
أعلنت
هيئة النزاهة
الاتحاديَّة، ضبطها مسؤولاً في
شركة توزيع كهرباء بغداد
؛ على خلفيَّة قيامه باختلاس موادّ كهربائيَّةٍ تصل قيمتها إلى قرابة أربعة ملياراتٍ ونصف مليار دينارٍ.
الهيئة أشارت، في حديثها عن عمليَّة الضبط، إلى تأليف فريق عملٍ تدقيقيٍّ تحقيقيٍّ انتقل إلى وزارة الكهرباء، وبعد القيام بأعمال التدقيق كشف عن قيام مسؤول المخازن التابعة إلى فرع توزيع
الرصافة
بالاستيلاء على (قابلوات) تبلغ قيمتها (٤,٤٠٦,٠٠٠,٠٠٠) أربعة مليارات دينارٍ، مُبيّنةً أنَّ المُتَّهم أقدم على اختلاس الموادّ بالتعاون مع اثنين من أصحاب العجلات.
وأضافت إنَّ العمليَّة، نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ صادرةٍ عن قاضي محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣١٥) من قانون العقوبات، فيما تمَّ تنظيم محضر ضبط أصوليٍّ وعرضه بصحبة المُتَّهم على
قاضي التحقيق
المختص الذي قرَّر توقيفه على ذمة التحقيق.
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