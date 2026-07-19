الدفاع المدني يخمد حريقاً داخل مجمع لبيع الأدوات الاحتياطية في الكرادة

وقال المصدر لـ ، إن فرق الدفاع المدني تدخلت فور وقوع الحادث وتمكنت من احتواء النيران ومنع امتدادها إلى المحال المجاورة، فيما لا تزال عمليات التبريد مستمرة.وأضاف أن المعلومات الأولية تشير إلى أن سبب اندلاع الحريق يعود إلى تماس كهربائي، مبيناً أن الجهات المختصة باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد حجم الأضرار.