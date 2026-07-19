الكهرباء للمواطنين: نمر بظروف استثنائية وندعو الجميع للتعاون

وقال المتحدث باسم الوزارة جياد في بيان ورد لـ ، ان "الوزارة تتقدم إلى المواطنين الكرام بخالص التقدير، وتؤكد إدراكها الكامل لما يواجهه أبناء شعبنا من معاناة نتيجة تراجع ساعات تجهيز في المحافظات، ولا سيما مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الحاجة إلى الطاقة".وأضاف ان "المنظومة الكهربائية الوطنية تمر حالياً بظروف استثنائية فرضتها مجموعة من التحديات المتزامنة، أبرزها انخفاض إمدادات الغاز بسبب الحرب الاقليمية في المنطقة ، والارتفاع الكبير في الأحمال، واستمرار التجاوزات على الشبكة الكهربائية، إلى جانب تقادم أجزاء من البنى التحتية والحاجة إلى تخصيصات مالية أكبر لتسريع مشاريع التأهيل والتوسعة، الأمر الذي أثر في حجم الطاقة المتاحة للتجهيز"، مشيرا الى انه "رغم هذه التحديات، تواصل ملاكات الوزارة العمل على مدار الساعة في جميع المحافظات لتنفيذ المعالجات الفنية، وزيادة جاهزية الإنتاج، وتسريع مشاريع النقل والتوزيع، واستثمار جميع الإمكانات المتاحة لتحسين مستوى التجهيز واستعادة الاستقرار إلى المنظومة الكهربائية بأسرع وقت ممكن".واكد أن "معالجة هذه التحديات تتطلب عملاً متواصلاً وتعاوناً من الجميع، إذ يسهم ترشيد استهلاك الطاقة، والحد من الهدر، والإبلاغ عن التجاوزات على الشبكة الكهربائية، في تخفيف الأحمال وتحسين ساعات التجهيز بما ينعكس إيجاباً على الخدمة المقدمة للمواطنين"، مجددا التزام الوزارة "باطلاع المواطنين على مستجدات عملها بكل شفافية، ومواصلة جهودها لتجاوز هذه المرحلة وتحسين واقع الكهرباء، بما يلبي تطلعات أبناء شعبنا".