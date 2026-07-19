بالصور.. حريق الكرادة

ووفقا لبيان الدفاع المدني، فأن "فرق الدفاع المدني نجحت في السيطرة التامة على حادث حريق اندلع داخل مخزن تجاري مشيد من طابقين (الأرضي من الطابوق، والطابق الثاني من ألواح الجينكو) بمساحة 250 متراً مربعاً، ومتخذ لتجارة الأدوات الاحتياطية للسيارات في بمجمع المشن ".وأضافت ان "17 فرقة إطفاء تخصصية وساندة استنفرت لمكافحة الحادث"، مشيرة الى ان "فرقنا تمكنت من تطويق النيران وعزلها ومنع امتدادها إلى الأبنية والمخازن المجاورة لموقع الحادث، وأتمت عمليات الإخماد والتبريد بالكامل دون تسجيل أي إصابات بشرية، مع العمل على حصر الأضرار المادية وتقليلها إلى أدنى مستوياتها".