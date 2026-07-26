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النزاهة تفكك شبكة تزوير للاستيلاء على أراض والحصول على قروض في الديوانية

محليات

2026-07-26 | 02:34
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
النزاهة تفكك شبكة تزوير للاستيلاء على أراض والحصول على قروض في الديوانية
76 شوهد

السومرية نيوز – محلي
اعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاحد، عن تفكيك شبكة تزوير للاستيلاء على أراض والحصول على قروض في الديوانية.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "ملاكات الهيئة في الديوانيَّة تمكَّنت من تفكيك شبكةٍ خطيرةٍ تمارس عمليَّات التزوير والتلاعب في مُديريَّتي البلديَّة والأحوال المدنيَّة والجوازات والإقامة في المُحافظة؛ لغرض الاستيلاء على المال العام والحصول على قطع أراضٍ وقروضٍ بصورة غير قانونيَّة".
واضافت انه "بعد ورود معلوماتٍ عن امتهان شبكةٍ تتكوَّن من مُوظَّفين ومُحامين وغيرهم في أكثر من محافظةٍ عمليَّات التزوير، تمَّ تأليف فريقٍ من مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة؛ للبحث والتحرّي والتقصي عن تلك المعلومات"، مُبيّنةً أنَّ "الفريق انتقل إلى مُديريَّتي البلديَّة والأحوال المدنيَّة والجوازات والإقامة، وتمكَّن من ضبط (13) شخصاً؛ لقيامهم بتنظيم (243) معاملة استلام قروضٍ من خلال تأييدات مُزوَّرة وضماناتٍ روتينيَّة من (12) مصرفاً حكومياً في عددٍ من المُحافظات، إضافةً إلى منح (13) قطعة أرضٍ لأشخاصٍ من خارج المحافظة وغير مُستحقّين، بناءً على تأييدات سكنٍ مُزوَّرةٍ صادرةٍ عن مُديريَّة الأحوال المدنيَّة، وتزوير صور القيود؛ لصرف مبالغ ماليَّةٍ من لجنة المادة (140)".
وتابعت ان "الفريق ضبط أكثر من (600) تأييد سكنٍ وصور قيدٍ مُزوَّرة مُعنونة إلى (دوائر بلديَّة ومصارف وهيئة التقاعد) في مُديريَّة البلديَّة وحاسبة مُديريَّة الأحوال المدنيَّة"، لافتةً إلى "إقدام المُتَّهمين على تزويد المحاكم بصورقيدٍ مُزوَّرةٍ؛ للاستيلاء على حقوق أشخاصٍ آخرين، ومُفاتحة مُؤسَّسة الشهداء وهيئة التقاعد الوطنيَّة ولجنة المادة (140) ومُؤسَّسة الرعاية الاجتماعيَّة بكتبٍ مُزوَّرةٍ، ومنح هويَّات أحوالٍ مدنيَّةٍ مُزوَّرةٍ لأشخاصٍ أحياء ومُتوفّين، وتزوير الفيزا الإلكترونيَّة لدولٍ أجنبيَّةٍ، عن طريق تزوير الباركود من قبل المُوظَّف المُختصّ".
ولفتت إلى أنَّ "أقيام العقارات والقروض التي تمَّ ترويجها من خلال معاملاتٍ مُزوَّرةٍ بلغت أكثر من أربعة مليارات دينارٍ، وأنَّ المجموع الكليَّ للوثائق المُزوَّرة المضبوطة تجاوز (1000) وثيقة"، مُنوّهةً "بقرار قاضي محكمة تحقيق الديوانيَّة بوضع إشارة الحجز وعدم التصرُّف على العقارات، وإيقاف إجراءات تمليك العقارات وتوقيف المُتَّهمين".
وأشارت إلى "استمرار التحقيقات في القضيَّة؛ لغرض استكمالها وأخذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ المُخالفين".
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