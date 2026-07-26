في بغداد.. شرط صارم لبناء مجمع سكني

وقال عضو هيئة الخدمات في المجلس علي للصحيفة الرسمية وتابعته ، "بعد تردِّي واقع الخدمات في العاصمة مؤخراً، لاسيما الطاقة، اجرينا جولات ميدانية إلى دوائر الكهرباء والماء المجاري المحلية في المناطق كافة، للوقوف على أسباب تراجعها".واضاف "اتضح للجنة من خلال اللقاء بمسؤولي الدوائر المذكورة، أن المجمعات الاستثماية تُنشأ من دون تخطيط إستراتيجي وبلا تصاميم تخص خدمات البنى التحتية من كهرباء ومياه وخطوط صرف صحي، وبالتالي فإنها تعتمد بعد إنشائها بالكامل على الخدمات الموجودة أصلاً في مناطق إنشائها، لاسيما في جانب ".وكشف عن "مخاطبة اللجنة رسمياً، لهيئة الاستثمار الوطنية بعدم منح أي تراخيص لمشاريع جديدة ما لم تكن تتضمن خدمات بنى تحتية خاصة بها على غرار أسلوب المطور العقاري الذي يتم الاعتماد عليه في مناطق الأطراف".وأكد في السياق ذاته، أن "أغلب مناطق شرق العاصمة وشمال شرقها وماحولها، تعاني من تدهور واضح في الخدمات وهو ما ينعكس أيضاً على أصحاب الوحدات أيضاً في المجمعات السكنية هناك، لاسيما التراجع في ساعات تشغيل الكهرباء الوطنية التي لا تتجاوز الثماني ساعات يومياً، نظراً لتحويل جزء كبير من الطاقة إلى المجمعات الجديدة"، منبهاً بأن "البناء العمودي يحتاج إلى خدمات مستمرة، ما يتطلب تخطيط إستراتيجي يسبق إنشاء المجمعات".