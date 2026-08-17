لا مواد جديدة هذا العام.. التربية توضح تفاصيل تحديث المناهج

وقال المتحدث باسم الوزارة، ، في بيان، إن التحديثات شملت بعض المواد والمراحل الدراسية بالتحديد، مبيناً أن التغييرات اقتصرت على مرحلتين هما: الأول الابتدائي، والرابع بفرعيه العلمي والأدبي.وأوضح السيد أن مادة القراءة للصف الأول الابتدائي شهدت منهجاً مستحدثاً تم تأليفه وتجربته قبل سنتين وفق السياقات العلمية والقانونية وسيُطبق هذا العام، فيما شملت مادة الرياضيات استكمالاً لسلسلة الرياضيات الحديثة، مشدداً على أن الوزارة لم تضِف أي مواد جديدة هذا العام بخلاف العام الماضي الذي شهد إضافة مادتَي "جرائم " و"التربية الأخلاقية".