بصريون يهاجمون استثمار القصور الرئاسية في البصرة: إذا مر الاستثمار بدأنا بالعبودية والصنمية

وقال خلال تجمع في قضاء بمحافظة ، إن القصور الرئاسية أُقيمت على أراضٍ كانت متنزهاً مقتطعاً من أراضٍ زراعية، وتضم منازل وتحافظ على طابع تراثي، معتبراً أن الأنسب كان تحويلها إلى ومعلم تاريخي يتيح للناس الاطلاع على تلك المرحلة.وأضاف أن القصور يمكن أن تنجح كمرفق سياحي، لكنه رفض استثمارها وتحويلها إلى مجمعات، متسائلاً: "شنو بقى بالبصرة؟".وختم التميمي حديثه بالقول: "إذا مر استثمار القصور الرئاسية، فإحنا بدينا بالعبودية والصنمية".