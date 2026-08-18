"العقال سقط مجدداً".. احتجاجات غاضبة للفلاحين في 4 محافظات

وخرج المحتجون بآلياتهم الزراعية إلى الشوارع ونصبوا الاعتصام، فيما شهدت مدينة صداماً مع القوات الأمنية أدى إلى سقوط عقال أحد الشيوخ المشاركين.وتأتي الاحتجاجات على خلفية تأخر صرف مستحقات الفلاحين، وسط تهديدات بتصعيد التحركات والتوجه نحو في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.